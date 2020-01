Simona Ventura, guai fiscali per la conduttrice (Di venerdì 17 gennaio 2020) Simona Ventura è accusata dal pm Silvia Bonardi di: Aver smesso di pagare il debito tributario, con decadenza dal beneficio della rateizzazione Lo ha fatto presente oggi lo stesso pm quando ha depositato una nota dell’Agenzia delle Entrate dello scorso ottobre durante il processo a carico di Simona Ventura per evasione fiscale. La “dichiarazione infedele dei redditi”, secondo il capo di imputazione, risale al periodo compreso tra il 2012 e il 2015 per una cifra di circa 500 mila euro. Secondo l’inchiesta della Guardia di Finanza, la conduttrice avrebbe fatto confluire parte dei suoi ricavi e addebitato parte delle spese per parrucchiere, trucco, gastronomia, fiori e 80 t-shirt alla società Ventidue Srl. La conduttrice avrebbe dovuto invece computare tutto nella sua dichiarazione dei redditi come persona fisica. L’accusa ha dunque chiesto il ... Leggi la notizia su trendit

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Simona Ventura a processo, pm: “Ha smesso di pagare debito tributario” - zazoomnews : Simona Ventura a processo per evasione fiscale: “Ha smesso di pagare” - #Simona #Ventura #processo #evasione - stop_fake_news_ : Da una relazione dell'Agenzia delle Entrate datata 16 ottobre 2019, si evince che Simona Ventura “ha smesso di paga… -