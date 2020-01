Selvaggia Roma contro Eliana Michelazzo: “Sei cattiva, fatti aiutare” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Selvaggia Roma si scontra con Eliana Michelazzo sui social network, scoppia la polemica per Daniele Bartolomeo E’ scontro aperto tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo. Negli ultimi giorni, tra l’ex agente di Pamela Prati e l’influencer Romana è partito un vero e proprio botta e risposta che sta raggiungendo dei livelli inaspettati. Secondo Eliana Michelazzo, infatti l’influencer Romana avrebbe intrattenuto una relazione clandestina con Daniele Bartolomeo, suo ex compagno. In realtà però questa affermazione non è stata molto gradita, dall’ex concorrente di Temptation Island che quindi ha reagito in malo modo. Del resto, solo lei, dopo quello che era successo in merito al finto matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone, era rimasta vicina all’agente del mondo dello spettacolo. Selvaggia Roma al veleno contro l’ex agente di Pamela ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Selvaggia Roma contro Eliana Michelazzo: 'Sei cattiva, fatti aiutare' - - Italia_Notizie : Selvaggia Roma: 'Sono stata aggredita da Eliana' - zazoomnews : Selvaggia Roma aggredita da Eliana Michelazzo? Le pesanti accuse: “Calci e pugni” - #Selvaggia #aggredita #Eliana -