Segno fortunato della settimana: Ariete (Di venerdì 17 gennaio 2020) Anche questa settimana vedremo quale Segno zodiacale sarà il più fortunato. La settimana dal 20 al 26 gennaio 2020 sarà ricca di novità per un Segno in particolare: Ariete. Amici dell’Ariete, ecco una settimana davvero potente. I favori di Mercurio uniti a quelli di Marte porteranno grinta, energie e occasioni irripetibili. Lasciatevi ispirare dai cambiamenti! AMORE ★★★★ Non sarà Venere la protagonista di questa settimana fortunata, è vero, ma i favori di Mercurio e Marte gioveranno anche alla vostra sfera sentimentale. Nelle prossime giornate sarete particolarmente forti e fortunati, due qualità che vi renderanno decisamente affascinanti. Perché non sfruttarle per conquistare chi vi piace? E se siete già in coppia, sorprendere il partner potrebbe rilanciare la posta in gioco nella vostra storia. LAVORO ★★★★★ Ecco una settimana davvero potente per la vostra carriera! Nei ... Leggi la notizia su velvetgossip

