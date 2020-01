Perché gli aerei non possono decollare o atterrare con il pilota automatico

Omicidio Polizzi - la madre : “Perchè l’assassino di mio figlio è libero?” : Manifestazione a Roma con Daniela Ricci in merito all’Omicidio Polizzi. Mostrati cartelloni con il corpo martoriato del giovane ucciso. Daniela Ricci non ci sta e continua a chiedere giustizia per il proprio figlio, Alessandro Polizzi. La notizia dei giorni scorsi è legata al ritorno in libertà di Riccardo Menenti. L’uomo, sette anni fa, uccise a […] L'articolo Omicidio Polizzi, la madre: “Perchè l’assassino di mio ...

Rozzano - uccise il suocero “Perché abusava della figlia” : 35enne condannato a 20 anni : Vent’anni di carcere con il rito abbreviato: questa la condanna per il 35enne accusato di aver ucciso il suocero a Rozzano, nel Milanese, lo scorso febbraio. La vittima è un uomo di 63 anni, che era indagato dalla Procura di Milano per aver abusato della nipotina, nata dal matrimonio – poi finito – tra la figlia e l’uomo che ha sparato. Per quell’omicidio si erano costituiti due uomini: il padre della bambina, che ...

Venerdì 17 porta sfortuna? / Perché questo giorno è il peggiore per gli scaramantici : Venerdì 17 è un giorno temuto da ogni persona scaramantica. Perché? I motivi risiedono in alcune tradizioni legate al mondo dell'antica roma e alla Bibbia.

Perché stai ancora con l’uomo sbagliato secondo il tuo segno zodiacale : Le stelle ci dicono Perché continui una relazione con l’uomo sbagliato secondo il tuo segno zodiacale. Ci sono potenti motivi che hanno a che fare con l’energia che governa la tua personalità. Riconoscere che stai con l’uomo sbagliato non è facile, siamo anche le ultime a rendercene conto. Allora perchè continuiamo la relazione? Le stelle hanno la risposta. Ariete. Ti piace inseguire le cose e non ami annoiarti. Anche se ...

Calcio - Perché certe squadre hanno una terza maglia : Calcio e divise. I «giallorossi» in campo con la maglia blu, i «rossoneri» e i «nerazzurri» in campo con divise tutte nere, i «bianconeri» in azzurro e via di questo passo. Chiamatela pure «la legge della terza maglia», dove i colori originali delle squadre di Calcio passano in secondo piano nel nome del marketing. I puristi insorgono, i collezionisti gongolano. I tifosi, in generale, sembrano un ...

Vista e udito - Perché vediamo con gli occhi e sentiamo con le orecchie : Vista e udito sono due sensi solo apparentemente lontani. E oggi la scienza fa luce su quello che a prima Vista può quasi sembrare un errore incomprensibile, ma che piuttosto dà ragione della perfetta organizzazione del sistema nervoso e delle modalità di percepire gli stimoli, tanto che se gli occhi si accorgono che una persona davanti a noi sta parlando si attivano immediatamente i centri della corteccia uditiva che si trovano nella parte ...

Perché gli uomini non trovano mai le cose? La scienza spiega il perché : E’ ben noto a tutti, ma soprattutto alle donne, che gli uomini fanno più fatica a trovare ciò che cercano in casa. Ecco il motivo. Gli uomini non trovano mai nulla (foto web) Una scena tipica che succede regolarmente fra le quattro mura di casa è quella di vedere l’uomo alla ricerca di un oggetto che proprio non trova, come i calzini, le chiavi, il portafoglio. Inutile spazientirsi, c’è una motivazione se gli uomini non trovano le ...

Perché dare acqua nel modo sbagliato ai koala potrebbe ucciderli : In questi giorni di incendi in Australia abbiamo ammirato i video delle persone che hanno soccorso i koala in difficoltà porgendogli bottigliette di acqua per farli bere. C’è però un problema che ha spiegato su Facebook Animal Wildlife Shelter, un rifugio per la fauna selvatica che accoglie volpi, altri animali selvatici e per l’appunto anche koala e che si trova in Australia. Breaks my heart

Imma Battaglia : “Eva Grimaldi disse che amavo Licia Perché era come mia madre - mi dava poco affetto” : Imma Battaglia, in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, ha voluto fare chiarezza sulla storia d’amore... L'articolo Imma Battaglia: “Eva Grimaldi disse che amavo Licia perché era come mia madre, mi dava poco affetto” proviene da ForzAzzurri.net.

Perché le app pre-installate sugli smartphone sono un rischio per la privacy : Navigazione internet via smartphone (Getty Images) Siamo abituati ad acquistare i nostri smartphone e trovarli subito pronti all’utilizzo con app già pre-installate come quelle per i social network, la suite di Google, o quelle prodotte da Apple per i suoi dispositivi iOs. Oltre a queste, però, diversi modelli di smartphone Android a basso costo offrono anche un vasto ecosistema di app sconosciute e impossibili da disinstallare. Proprio ...

Classificare le scuole basandosi sull’estrazione socioeconomica degli alunni è un errore. Ecco Perché : «La sede di via Trionfale e il plesso di via Taverna accolgono alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto, mentre il plesso di via Assarotti accoglie alunni di estrazione sociale medio-bassa e conta, tra gli iscritti, il maggior numero di alunni con cittadinanza non italiana; il plesso di via Vallombrosa, sulla via Cortina d’Ampezzo, accoglie, invece, prevalentemente alunni appartenenti a famiglie dell’alta borghesia assieme ...

Ancona - uccise figlio di 5 anni : assolto in Appello Perché “affetto da delirio mistico religioso” : uccise il figlio di 5 anni: assolto in Appello perché incapace di intendere Besart Imeri, l’uomo che nel 2018 uccise il figlio di 5 anni soffocandolo in auto a Cupramontana (Ancona), è stato assolto in Appello perché, stando alla perizia disposta dal Tribunale, è risultato totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto. La Corte di Assise d’Appello ha deciso che dovrà passare 10 anni in una Rems perché socialmente ...

