Pandev si ritira a fine stagione: “Ma prima voglio l’Europeo e la salvezza del Genoa” (Di sabato 18 gennaio 2020) A poche ore dalla partita di Marassi contro la Roma, l'attaccante macedone ha parlato della possibilità di lasciare il calcio a fine stagione e cercato di scuotere i compagni: "Questa società e questi tifosi non meritano il terzultimo posto in classifica. La colpa è solo di noi giocatori. Se non iniziamo a fare punti da domenica si mette male, ma ci sono ancora diverse partite e quindi la speranza c'è". Leggi la notizia su fanpage

