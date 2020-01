Michele Bravi a Verissimo dopo l’incidente | “Ho paura” – VIDEO

Verissimo | Michele Bravi dopo l’incidente : “Ho paura” – VIDEO : Verissimo | Michele Bravi trova il coraggio di raccontare a Silvia Toffanin come è riuscito a riprendersi dal trauma dell’incidente che lo ha vista protagonista negli scorsi mesi Il cantante Michele Bravi a Verissimo ha raccontato per la prima volta dell’incidente che lo ha visto protagonista qualche tempo fa. “Non nascondo di avere davvero tanto […] L'articolo Verissimo | Michele Bravi dopo l’incidente: “Ho paura” – ...

Michele Bravi torna in tv dopo l’incidente e parla di un ragazzo speciale : “Lui è la persona più importante della mia vita” : A più di un anno dal tragico incidente in cui nel novembre del 2018 ha perso la vita una donna, Michele Bravi è tornato in tv, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante ha parlato del difficile periodo dopo la tragedia. “Quando vivi un trauma cambia il tuo corpo e il modo di vedere le cose. Non riuscivo a sentire gli altri. Ero semplicemente da un’altra parte, avevo perso aderenza con il reale. Abituarsi all’assenza di suono per ...

Michele Bravi rompe il silenzio dopo l’incidente in cui una donna è morta : “È cambiato tutto” : Nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata del 18 gennaio 2020, Michele Bravi ha spiegato di aver subito un trauma dal quale è uscito con grande fatica: “Quando succede qualcosa di così traumatico non si può pensare di uscirne da soli. Serve un percorso terapeutico”. Il 23 gennaio si svolgerà la prima udienza preliminare per i fatti del 2018: "È un momento complesso".Continua a leggere

Verissimo anticipazioni - Michele Bravi come Elena Santarelli : ‘Ho superato il trauma con il metodo EMDR’ : “Quando succede qualcosa di così traumatico non si può pensare di uscirne da soli. L’amore non basta. Serve un percorso terapeutico e farsi aiutare per trovare il coraggio di affrontare la situazione con uno specialista. Ho seguito un metodo clinico per il trattamento dei grandi traumi – l’EMDR – che mi ha salvato e mi ha fatto tornare a parlare e a sentire”. Michele Bravi, ospite in esclusiva sabato 18 gennaio a Verissimo, parla per la ...

