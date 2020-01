M5s, confermata l’espulsione di Paragone. Salvini: “Le porte della Lega sono aperte” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il comitato di garanzia del Movimento 5 stelle ha confermato l’espulsione del senatore Gianluigi Paragone che aveva presentato ricorso contro la decisione dei probiviri. Ora resta la possibilità di un ricorso davanti al giudice ordinario, paventata dallo stesso Paragone giorni fa in caso di conferma dell’espulsione: “Presto parlerò con lui e prenderemo una decisione. Faremo una valutazione approfondita”, dice all’Adnkronos Eugenio Piccolo, Legale del senatore. Che in merito alla decisione del comitato di garanzia commenta: “Non c’è stata alcuna valutazione di quelle eccezioni pregiudiziali da noi sollevate, relative alla costituzione del collegio probiviri e dello stesso comitato garanzia, dove siedono membri in palese conflitto di interessi“. Intanto è arrivato anche il commento di Matteo Salvini: “Le porte della Lega sono aperte per chi crede nel ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Andrez1si : RT @fattoquotidiano: M5s, confermata l’espulsione di Paragone. Salvini: “Le porte della Lega sono aperte” - fattoquotidiano : M5s, confermata l’espulsione di Paragone. Salvini: “Le porte della Lega sono aperte” - juventinadoc17 : a stefania pinna caz sai se lucia borgonzoni è o non è visibile sei una pddina confermata o una m5s sofferente fai… -