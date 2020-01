L.elettorale, Salvini: vergognosa bocciatura referendum (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma, 17 gen. (askanews) – Non si sono fatte attendere le reazioni alla decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibile la proposta di referendum costituzionale avanzata da otto consigli regionali a maggioranza di centrodestra. Il segretario della Lega Matteo Salvini, da Lamezia Terme, ha tuonato contro la Consulta. “A Roma c’è qualcuno che ruba la democrazia. Sui titoli vedrete: La consulta nega il referendum sulla legge elettorale, perchè non devono votare gli italiani per scegliere la lette elettorale, ma la devono scegliere Pd e 5 Stelle chiusi nei palazzi. È una vergogna, sono ladri di democrazia”. Non si voterà quindi per decidere se trasformare l’attuale legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, in un maggioritario secco uininominale. Per la Consulta il quesito è “eccessivamente manipolativo”. Il governo esulta e ... Leggi la notizia su notizie

