Incidente sull’Autostrada A1 a Lodi, auto tampona un camion: morti un uomo e una ragazza (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tremendo Incidente sulla A1 Milano-Napoli all’altezza del chilometro 23, nel tratto tra Casalpusterlengo e Lodi. In uno scontro tra un mezzo pesante e un’automobile sono morti un uomo di 76 anni e una ragazza di 24: entrambi si trovavano sulla vettura, che avrebbe tamponato il camion fermo in una piazzola di sosta. Illeso il conducente del camion, un ragazzo 33enne. Tremendo Incidente sull’autostrada A1, giovedì 16 gennaio, poco prima delle 13. Come riferito dall’Azienda regionale emergenza urgenza, all’altezza del chilometro 23 in direzione Milano, nel tratto tra Casalpusterlengo e Lodi, un’auto è rimasta coinvolta in uno scontro con un mezzo pesante che ha, purtroppo, causato la morte di due persone. A rimetterci la vita sono stati un uomo di 76 anni e una ragazza di 24, che si trovavano all’interno della vettura. Una terza persona, un uomo di 33 anni che ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

