Incendi in Australia: forti piogge per il 2° giorno consecutivo, ma i roghi continuano a divampare (Di venerdì 17 gennaio 2020) piogge intense si sono registrate per il 2° giorno consecutivo in Australia: le precipitazioni hanno dato un po’ di sollievo ai vigili del fuoco, ma molti focolai sono ancora accesi. Nel Nuovo Galles del Sud bruciano ancora una trentina di roghi, una decina nello Stato di Victoria. Dopo mesi di clima caldo e secco, sono finalmente cadute le piogge più intense in quasi un decennio in alcune aree vicine alle zone più critiche. I roghi che devastano il sudest del Paese da mesi hanno causato la morte di 28 persone, ridotto in cenere enormi aree di foreste incontaminate e distrutto migliaia di case.L'articolo Incendi in Australia: forti piogge per il 2° giorno consecutivo, ma i roghi continuano a divampare Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

