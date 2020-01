Il messaggio delle Sardine a Giuseppe Conte. Santori: "Sarebbe bello potersi incontrare" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un incontro tra le Sardine e il premier? Per il loro fondatore, Mattia Santori, i tempi sono maturi: “Credo che siamo sempre più vicini al momento in cui Sarebbe bello potersi finalmente incontrare”. Nei giorni scorsi ad accennare a una disponibilità del movimento a incontrare il presidente del Consiglio era stata Giulia Trappoloni, organizzatrice dell’evento delle Sardine in programma a Bologna per il 19 gennaio. Ma oggi Santori propone anche le questioni da mettere all’ordine del giorno: “Ci sono temi come i decreti sicurezza e la democrazia digitale su cui vorremmo iniziare un’interlocuzione”.Santori ha ricordato l’apertura del premier nelle scorse settimane, anche se “non ci è arrivata alcuna lettera di richiesta”. “Sarebbe bello - ha aggiunto - poterci incontrare per raccontargli cosa ... Leggi la notizia su huffingtonpost

OfficialSSLazio : UN CALCIO AL RAZZISMO La #SSLazio presente all’evento promosso dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane per l… - BfcOfficialPage : Una delegazione del Bologna, composta da ragazzi e ragazze del settore giovanile, ha partecipato all’incontro organ… - civati : “A questo servono le pietre di inciampo: a dare un nome ai senza tomba. Piccoli rettangoli, punti di luce che nutro… -