Grande Fratello Vip 2020, Andrea Denver è fidanzato con la modella Anna Wolf (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nella Casa, Elisa De Panicis lo ha accusato di voler avviare una finta liason con lei, ma Andrea Denver è ufficialmente fidanzato con la modella americana Anna Wolf. I due vivono una relazione che ha avuto momenti travagliati e vari tira e molla, causati dal fatto che il modello veronese vorrebbe a tornare a vivere in Italia. Leggi la notizia su gossip.fanpage

