Ferrari Driver Academy - Arriva Arthur, il fratello di Charles Leclerc (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Scuderia Ferrari ha annunciato due nuovi ingressi nel programma Driver Academy: si tratta di Dino Beganovic e Arthur Leclerc. Il monegesco è il fratello più giovane di Charles, già vittorioso in Formula 1 con la Rossa, dopo essere cresciuto proprio nella famiglia della FDA.9 allievi di tutto rispetto. Arthur Leclerc - classe 2000 - ha già corso con successo nella Formula 4 francese e quest'anno parteciperà alla Formula Regional, iniziando il duro percorso d'apprendimento dedicato ai giovanissimi talenti del Cavallino Rampante. Arthur è già a Maranello, dove ha incontrato i suoi compagni d'accademia che, quest'anno, saranno ben 9: oltre a Enzo Fittipaldi, impegnato in FIA Formula 3 con il team HWA Racelab, Petecof, Leclerc e Beganovic, ci sono infatti i cinque piloti che daranno battaglia in FIA Formula 2, come già annunciato a fine novembre: Giuliano Alesi, Callum Ilott e Mick ... Leggi la notizia su quattroruote

