Emergenza smog a Milano, Sala: "Bisogna fare qualcosa" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Esteso da venerdì 17 gennaio anche nella città metropolitana di Milano il blocco auto diesel Euro 4 per contrastare l'Emergenza smog. Il provvedimento era già stato adottato dal comune in base alle norme regionali. Emergenza smog: le parole del sindaco Da dieci giorni l'aria ha superato la soglia di sicurezza. Oltre al comune di Milano ora anche nell'hinterland scattano i divieti di secondo livello, che bloccano le auto fino ai diesel Euro 4. Il sindaco di Milano Beppe Sala ha commentato l'Emergenza, ipotizzando anche un blocco totale del traffico sollevando però qualche dubbio: "È una cosa su cui ad oggi ho delle perplessità ed è l'estrema ratio però qualcosa bisogna pur fare" e si è dilungato anche sulle porte dei negozi lasciate aperte con il riscaldamento acceso: "Sono un danno. Chiedo ai commercianti un atto di buona volontà e che ...

