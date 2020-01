Dreams potrebbe essere la prossima esclusiva PS4 ad arrivare su PC (Di venerdì 17 gennaio 2020) A quanto pare, sembra che Dreams potrebbe essere la prossima esclusiva PlayStation 4 ad arrivare su PC. Nella giornata di ieri sono emersi report secondo cui l'epica opera open world di Guerrilla Games, Horizon: Zero Dawn, avrebbe fatto il salto su Steam ed Epic Games Store, e ora il giornalista di Eurogamer, Tom Phillips, ha lasciato intendere che l'ambizioso gioco di Media Molecule potrebbe essere il prossimo.Ad essere onesti, lo sviluppatore con sede a Guildford già fece capire qualcosa di simile in passato e, data la natura del titolo, avrebbe senso. Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

