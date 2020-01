DRAGON BALL Z: KAKAROT disponibile da oggi (Di venerdì 17 gennaio 2020) BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare il lancio dell’atteso Action/RPG DRAGON BALL Z: KAKAROT. Dall’arrivo di Raditz sulla Terra alla battaglia finale contro l’onnipotente Buu, i giocatori potranno vivere l’avventura dei Guerrieri Z in maniera assolutamente unica, esplorando, pescando, mangiando, allenandosi e facendosi strada tra le varie saghe di DRAGON BALL Z, mentre rivivranno i momenti più emozionanti e scopriranno alcune storie secondarie inedite. Le meccaniche RPG aiuteranno a esprimere tutta la potenza di alleati e nemici, consentendo di vivere l’esperienza più simile all’anime di sempre. Ciò significa che sarà necessario sfruttare al meglio ogni singolo elemento RPG per essere sempre all’altezza del compito! Oltre al lancio del gioco, i fan avranno anche ... Leggi la notizia su gamerbrain

ps3brasil : Personagem DLC Goku (Ultra Instinct) é revelado para Dragon Ball FighterZ - - JonSnowcoplyer : Io avevo zero Hype per dragon ball Z Kakarot. Oggi l'ho comprato ?? - TeamSaiyajin : ?? L’Action-RPG “Dragon Ball Z: Kakarot” viene oggi ufficialmente rilasciato in Italia per i sistemi PlayStation 4,… -