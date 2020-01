DP Noleggi SG Volley, ottima vittoria sul campo del CUS Napoli (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio(Bn) – Ancora una vittoria per le atlete della DP Noleggi SG Volley che nella dodicesima giornata di campionato espugnano il Palasport del CUS Napoli conquistando tre punti fondamentali per mantenere stabile la loro posizione nelle zone alte della classifica. Non è bastata la buona prestazione delle locali, che specialmente tra le mura amiche hanno sempre dato del filo da torcere a tutte le squadre, a distogliere la concentrazione ad una formazione sempre più compatta come quella sangiorgese. Le diavole rosse hanno sin dall’inizio imposto il proprio gioco, e a parte un break del terzo parziale che ha portato alla vittoria del set delle locali, le redini della gara sono sempre state nelle mani del atlete sannite. «E’ stata una vittoria importante per noi – ha dichiarato alla fine del match Susanna Cagnetta, ... Leggi la notizia su anteprima24

