Corsport: ultima prova per Fabian Ruiz, da martedì potrebbe perdere il posto (Di venerdì 17 gennaio 2020) Come anticipato ieri da Sky non sembra ancora arrivato il momento di Demme e Lobotka che dovrebbero essere solo in panchina nella gara di domani contro la Fiorentina. Spazio dunque ancora una volta a Fabian Ruiz che sarà però chiamato ad un esame dopo le prestazioni deludenti contro Inter e Perugia che gli sono valsi anche i fischi dei tifosi allo stadio. La tentazione di lanciare Demme dal primo minuto è forte, come scrive oggi il Corriere dello Sport, ma pare che sia deciso ad aspettare la Coppa Italia dando allo spagnolo una prova d’appello. Non è un mistero che le prestazioni del centrocampista spagnolo abbiano subito una metamorfosi da quando è cominciata la sua avventura in azzurro a causa forse del ruolo a lui non congeniale Una sorta di crisi d’identità nata e cresciuta di pari passo con la crisi della squadra: un po’ mezzala – il suo habitat naturale ... Leggi la notizia su ilnapolista

