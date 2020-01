Cinque indizi che ci dicono che il futuro di Meghan è nella moda (Di sabato 18 gennaio 2020) La camicia bianca di Misha NonooLa camicia bianca di Misha NonooIl blazer firmato Serena Williams e i jeans eticiLe ballerine Rothy's in plastica riciclataLa borsa CuyanaCon l'amica Clare Waight KellerCon Misha NonooCon l'amica Jessica MulroneyMeghan Markle ai tempi di SuitsAi tempi di SuitsQuando era una influencerPer la sua prima apparizione in Canada, Meghan Markle è scesa dai tacchi e si è infilata un paio di stivali con la suola carrarmato firmati Le Chameau a corredo di un look piuttosto sportivo data la neve che cade su Vancouver. Quel Barbour imbottito visto nella stessa circostanza era probabilmente custodito nel guardaroba della casa di Toronto abitata da una giovane attrice protagonista della serie tv Suits. Prima di essere duchessa del Sussex, Meghan Markle è stata Rachel Zane, il personaggio da lei interpretato nel legal drama che le ha dato la popolarità: proprio da lì ... Leggi la notizia su vanityfair

Cinque indizi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cinque indizi