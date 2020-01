C’è Posta per Te, l’ospite di sabato sarà Can Yaman: l’attore si presenta con un nuovo look (Di venerdì 17 gennaio 2020) C’è Posta per Te, ospiti sabato 18 gennaio: in studio anche un attore amatissimo dalle donne; ecco di chi si tratta. È iniziata sabato scorso la nuova edizione di C’è Posta per Te, ed è già un grandissimo successo. Ascolti record già dalla prima puntata: 5.930.000 spettatori, pari al 30,2 % di share. Dopo lo straordinario successo di Tu si qua vales, Maria De Filippi si conferma regina indiscussa del sabato sera, come il suo intramontabile “C’è Posta”. Un appuntamento fisso, che va avanti da tantissimi anni, ma che non stanca mai i telespettatori. (Continua…) Storie emozionanti e strappalacrime si alternano a gag divertenti. E, come sempre, la De Filippi non rinuncia ad ospiti davvero speciali. Personaggi vip che diventano vere e proprie ‘sorprese’ per i destinatari della Posta. Nella prima puntata, abbiamo ammirato Jhonny Depp e la coppia formata da Luca Argentero ... Leggi la notizia su howtodofor

