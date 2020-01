Caldo esagerato, 2019 secondo anno più caldo di sempre (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ormai non c'è più alcun dubbio: il 2019 è stato il secondo anno più caldo dal 1880. A confermarlo è la relazione presentata dal Goddard Institute for Space Studies (GISS) della NASA, relazione che mostra dati a dir poco preoccupanti che ci dicono che il 2019 è stato superato soltanto dal 2016. La temperatura media globale del Pianeta è risultata di 0,89°C superiore alla media del periodo 1951-1980, elemento che conferma la tendenza al riscaldamento iniziata nel 1980 e che al momento non sembra avere fine. Dal 1880 la temperatura media globale della superficie terrestre è aumentata di poco più di 1°C, ovvero dall'epoca dell'era industriale. Ad esempio, gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi degli ultimi 140 anni e il decennio appena concluso è stato chiaramente il più caldo registrato in tutti questi anni. Ecco alcuni punti saliente del rapporto NOAA: Nel ... Leggi la notizia su meteogiornale

