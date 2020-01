Barbara Alberti choc al GF Vip: “Pasquale ha la faccia d’assassino” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Barbara Alberti contro Pasquale Laricchia: “Ci avrebbe uccisi tutti! La popolare scrittrice Barbara Alberti, in queste ultime ore, ha fatto molto parlare per via di alcune sue dichiarazioni contro Pasquale Laricchia che hanno lasciato tutti davvero di stucco. Difatti la donna, tornando a parlare del litigio tra Alfonso Signorini e Pasquale avvenuto durante la terza puntata del GF Vip, ha rivelato ad alcuni concorrenti: “Pasquale era furibondo…Ci avrebbe uccisi tutti…Ha espresso un’aggressività e un odio incredibili…E’ troppo esibizionista…” Successivamente la donna ha rincarato la dose nei confronti del concorrente di origini pugliesi, asserendo: “Lui odia le donne…Dopo farà qualcosa di male alle donne…Aveva una faccia d’assassino…” Parole indubbiamente pesantissime e ... Leggi la notizia su lanostratv

MarioManca : «Si tratta di uno stupro verbale. Una ragazza bella e libera invece di suscitare ammirazione e divertimento suscita… - lapinella : Barbara Alberti. Come non amarti in ogni tua singola parola. #gfvip2020 #GFVIP - GrandeFratello : C'è una sola QUEEN nella Casa di #GFVIP ed è lei... SUPER BARBARA ALBERTI! ???????? -