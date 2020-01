Bambini a scuola divisi per reddito, Feltri: “I poveracci non imparano” (Di venerdì 17 gennaio 2020) È bufera a Roma per la decisione di una scuola elementare di dividere i Bambini in base al reddito. Secondo quanto riportato dalla presentazione sul sito web dell’istituto, l’IC Via Trionfale di Roma sembra applicare un procedimento che prevede la suddivisione degli alunni in quattro categorie. A ognuna di esse è affidate uno specifico spazio all’interno degli edifici dell’istituto. L’attacco di Feltri Durissimo il commento di Vittorio Feltri sul caso dei Bambini divisi in base al reddito in una scuola di Roma. Il direttore di Libero Quotidiano ritiene inutile negare che esistono “istituti frequentati dalla borghesia e altri i cui allievi sono di estrazione bassa. Va da sé che nei primi il livello qualitativo dell’istruzione è elevato” o almeno accettabile, si corregge. Diverso il caso dei secondi, dove regna “un casino ... Leggi la notizia su notizie

