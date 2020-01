Bad Boys 4 è già in fase di sviluppo, Will Smith e Martin Lawrence torneranno sul set (Di sabato 18 gennaio 2020) Will Smith e Martin Lawrence potrebbero presto tornare sul set in occasione di Bad Boys 4, sequel già in fase di sviluppo. Bad Boys 4 è già in fase di sviluppo per riportare sul grande schermo la storia con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, come ha confermato la Sony con un comunicato. Nelle sale è arrivato da pochi giorni Bad Boys for Life, il terzo capitolo del franchise che ha incassato ben 6 milioni di dollari durante le proiezioni di giovedì sera, arrivando probabilmente a 20 milioni durante il weekend di esordio nelle sale americane. A occuparsi della stesura della sceneggiatura del quarto capitolo del franchise action sarà Chris Bremner, ingaggiato dallo studio per occuparsi del progetto. A diffondere la notizia ... Leggi la notizia su movieplayer

