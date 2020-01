Amici 19, Javier contro il programma: "È una scuoletta, non vale niente: c'è un ballerino uscito da qui con una carriera?" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Saranno famosi, ma se già lo sono - o tali si sentono -, sottostare alle regole di un programma televisivo come Amici, che mima per giunta un'accademia, può diventare difficile. Nell'anno in cui si è tentato di ridare lustro alle dinamiche della didattica, tra registri e lezioni teoriche, in quella che è di fatto la scuola per talenti di maggior successo in televisione, c'era da aspettarselo: qualcuno ha perso la brocca, non riconoscendo alla trasmissione quel ruolo formativo che per decenni ha mantenuto nella cultura popolare italiana. Quel qualcuno è il ballerino Javier Rojas, fortemente voluto dalla professoressa Alessandra Celentano per il suo indiscutibile talento nella danza.Un curriculum di tutto rispetto, ricco di numerose esperienze professionali in giro per il mondo, che tuttavia non hanno impedito al ballerino di mettersi in gioco nella classe di danza del talent show di ... Leggi la notizia su blogo

