Amazzonia, prostituzione e miniere illegali (Di venerdì 17 gennaio 2020) Prima del moltiplicarsi delle attività minerarie illegali, la regione amazzonica di Madre de Dios custodiva uno dei maggiori gradi di biodiversità del Perù. Ma oggi quello che rimane in alcune zone sono solo crateri di terra ripieni di mercurio e cianuro. Dal 2008, l’impennata dei prezzi dell’oro ha attratto i minatori illegali alla ricerca del prezioso metallo. I minatori illegali hanno portato i bar. E i bar hanno dato la spinta a una fiorente industria della prostituzione e della tratta. “Ci sono pochi altri lavori per una donna qui a Puerto Maldonado (la capitale del distretto di Madre de Dios ndr) che non siano lavorare nei bar. È triste vederle che aspettano fuori dai locali, ma hanno bisogno di soldi,” ha raccontato Claudia, 19 anni, alla giornalista Anastasia Moloney della Thomson Reuters Foundation. Claudia aveva solo 14 anni quando i trafficanti l’hanno portata qui, ... Leggi la notizia su it.insideover

