Adriana Volpe, messaggio di dolore: “Facciamo una preghiera” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Adriana Volpe del GF Vip, staff: il messaggio di cordoglio per la morte di Pietro Migliaccio Ieri è morto improvvisamente Pietro Migliaccio all’età di 86 anni. Quest’ultimo era un nutrizionista, e spesso e volentieri è andato ospite in tante trasmissioni Tv, tra le quali anche I Fatti Vostri, per dare preziosi consigli ai numerosi telespettatori sull’alimentazione. Pietro Migliaccio era anche Presidente emerito della Società italiana di Scienza dell’Alimentazione. Ovviamente sono stati tanti i vip a esprimere il loro dispiacere sui social per questa improvvisa perdita. E in queste ore anche lo staff che gestisce al momento il profilo personale instagram di Adriana Volpe, che adesso è impegnata come concorrente al Grande Fratello Vip, ha voluto fare le sue più sincere condoglianze alla famiglia del popolare medico con questo post che ha commosso un po’ ... Leggi la notizia su lanostratv

FranAltomare : Vabbè, poi avete il coraggio di venire a dirmi che Adriana Volpe non è una vera QUEEN. #GFVIP - GrandeFratello : Per Adriana Volpe arriva un messaggio molto speciale da parte del suo grande amore Gisele: 'Mamma, vinci per me' ??… - quiperlagnarmi : @Alessan60037296 Adriana Volpe l'ho conosciuta a Pechino Express, una iena! -