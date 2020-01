Vaticano, per la prima volta una donna dirigerà parte della Segreteria di Stato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Vaticano, per la prima volta una donna dirigerà parte della Segreteria di Stato Non sarà una svolta storica, ma di certo l’ultima decisione di Papa Francesco in Vaticano testimonia una rinnovata apertura del Pontefice rispetto alla tradizione della Chiesa: per la prima volta, infatti, una donna è stata chiamata a dirigere una parte della Segreteria di Stato. Stiamo parlando di Francesca Di Giovanni, palermitana di 67 anni che lavora all’interno della Segreteria da quando ne aveva 40: da oggi sarà lei la nuova sotto-segretario della Sezione per i Rapporti con gli Stati, con particolare attenzione al settore multilaterale. Si tratta di una carica del tutto nuova, che non esisteva prima. In pratica Di Giovanni affiancherà l’altro sotto-segretario, il monsignore polacco Miroslaw Wachowski, che da oggi si occuperà esclusivamente della diplomazia bilaterale. La Segreteria di ... Leggi la notizia su tpi

