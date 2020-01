Valcamonica in lutto: è morto Sandro Farisoglio, 39 anni, presidente della Comunità montana (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tutta la Valle Camonica è in lutto per la morte di Sandro Farisoglio, 39 anni, presidente della Comunità montana: Farisoglio si è spento nella notte; da anni lottava contro un brutto male. Il 39enne, dal 2009 al 2019, era stato anche sindaco di Breno, nella provincia di Brescia, sua città natale. Leggi la notizia su fanpage

