Umberto Chiariello avverte: “Perfino Sofyan Amrabat ritiene il Napoli poco appetibile” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato del Napoli in un suo editoriale per Radio Punto Nuovo. “Per far esordire Lobotka bisogna far spazio in rosa: ha scelto il 98, che però ha Leandrinho e quindi deve andare in prestito. Nell’elenco dei famosi acquisti di Giuntoli, c’è anche Leandrinho, oltre Radosevic, Ciciretti, Machach, per non parlare di Younes e Ounas: a che servono? Quando si dice che non si hanno soldi per il settore giovanile, perché non prendevamo questi soldi buttati? Vinicius ha avuto un senso: un’operazione ai limiti che ha portato denaro. Inglese ha portato denaro, molto discutibile Zapata: venduto ad una cifra da mangiarsi i gomiti. Mi chiedo: con questa campagna acquisti di gennaio, condotta da Giuntoli, vi sembra che la forchetta con Inter, Roma, Milan, aumenti o diminuisca se i migliori giocatori vedono altre strade? Perfino Amrabat ritiene il ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

