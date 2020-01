Uccise figlio di 5 anni: assolto perchè incapace di intendere e volere (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Corte d’Assise d’Appello di Ancona ha assolto Besart Imeri, l’uomo che nel 2018 Uccise suo figlio di 5 anni soffocandolo. Il giudice Giovanni Treré lo ha ritenuto incapace di intendere e di volere in quanto “in preda ad un delirio mistico religioso“. Uccise il figlio di 5 anni: assolto Una sentenza opposta rispetto a quella di primo grado, in cui il 27enne era stato condannato dal gip di Ancona Francesca De Palma. Costui gli aveva inflitto una pena pari a 12 anni di reclusione con il rito abbreviato, data la riconoscenza della seminfermità mentale dell’imputato che teneva conto della perizia psichiatrica. Secondo l’avvocato difensore di Imeri, costui sarebbe però stato affetto da una totale incapacità di intendere e di volere. Per questo aveva deciso di ricorrere in Appello. La magistratura ha quindi accolto i risultati della nuova perizia eseguita ... Leggi la notizia su notizie

