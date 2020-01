The Witcher 2, la showrunner anticipa i nuovi personaggi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Interpellata su Reddit, la showrunner di The Witcher, Lauren S. Hissrich ha anticipato che nella seconda stagione ci saranno nuovi personaggi divertenti. The Witcher 2 riserverà al pubblico nuovi personaggi a cui appassionarsi. A confermarlo è la showrunner Lauren S. Hissrich che su Reddit ha confermato come, nella nuova stagione, ne verranno introdotti dei nuovi e saranno anche molto divertenti. Una notizia non da poco per i fan della serie fantasy tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski che in queste settimane si sono appassionati alle vicende di Geralt, Yennefer, Ciri così come di Ranuncolo, la cui 'Toss a coin to your Witcher' è diventata un vero e proprio tormentone. Tornando alle parole di Lauren S. Hissrich, la creatrice dello show di The ... Leggi la notizia su movieplayer

