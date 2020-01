Sundance 2020: il regista iraniano di Yalda non parteciperà al festival! (Di giovedì 16 gennaio 2020) L'anteprima mondiale di Yalda al Sundance Film Festival 2020 non vedrà la presenza del regista a causa delle tensioni tra Usa e Iran. Come riporta Variety, il regista iraniano Massoud Bakhshi non parteciperà all'anteprima mondiale del suo film Yalda prevista al Sundance Film Festival, a causa delle tensioni politiche di questi giorni tra Usa e Iran. "Al di là delle difficoltà di ottenere un visto", sottolinea una nota della produzione, "il suo viaggio negli Stati Uniti non resterebbe senza conseguenze in Iran". Il film, che sarà distribuito in Italia da Teodora, è l'opera seconda di Bakhshi dopo A Respectable Family, presentato con successo a Cannes nel 2012 e tuttora bandito in patria per aver denunciato la corruzione diffusa nella società iraniana. Anche Yalda ... Leggi la notizia su movieplayer

