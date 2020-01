Siria, uccisi tre miliziani filo-Iran

Siria sono stati uccisi tre miliziani non Siriani e legati all'Iran. Lo scrive l'Osservatorio Siriano per i diritti umani (Sohr), riferendosi al raid la cui responsabilità è stata da Damasco attribuita a Israele. "Nell'attacco -prosegue l'Osservatoriosono stati colpiti e distrutti un edificio in costruzione vicino all'aeroporto, un deposito di munizioni e due veicoli militari delle forze Iraniane".(Di giovedì 16 gennaio 2020) Nell'attacco, avvenuto due giorni fa, ad un aereo militare insono statitrenonni e legati all'. Lo scrive l'Osservatoriono per i diritti umani (Sohr), riferendosi al raid la cui responsabilità è stata da Damasco attribuita a Israele. "Nell'attacco -prosegue l'Osservatoriosono stati colpiti e distrutti un edificio in costruzione vicino all'aeroporto, un deposito di munizioni e due veicoli militari delle forzeiane".(Di giovedì 16 gennaio 2020)

