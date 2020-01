Salvini ridicolizza sui social un ragazzo dislessico sul palco delle Sardine. Lui: “È cyberbullismo, lo querelo” | VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sardine: Salvini ridicolizza un ragazzo dislessico che annuncia querela Matteo Salvini ridicolizza sui social un ragazzo dislessico che stava partecipando a una manifestazione delle Sardine: il giovane ha annunciato che presenterà una querela nei confronti del leader della Lega. La vicenda risale alla giornata di mercoledì 15 gennaio quando Matteo Salvini sui suoi profili social ha postato un video, montato ad arte, che prende in giro alcune delle persone che hanno partecipato alla manifestazione delle Sardine a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna. “Guardate la carica e la grinta che avevano pesciolini e sinistri poco fa a San Pietro in Casale. Se pensano di fermarci così… abbiamo già vinto!” ha scritto Salvini sui social, allegando il filmato in cui viene ridicolizzato in particolare un ragazzo che, durante il suo discorso, si è impappinato. Il video che ha ... Leggi la notizia su tpi

