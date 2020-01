Salvini ancora bullo della classe, ma la dislessia di Sergio è la diversità di tutti noi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sergio Echamanov è un ragazzo dislessico che, dopo una manifestazione a San Pietro in Casale, è stato bullizzato da Matteo Salvini che ha pubblicato il video del suo discorso un po' "impacciato", dopo averlo prima montato ad arte. Ma l'impiccio di Sergio è l'impiccio di tutti noi, e ne siamo orgogliosi. Leggi la notizia su fanpage

