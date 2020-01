Raffaella Fico pubblica una nuova foto, il web insorge | “Sei irriconoscibile…” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Diventata nota al grande pubblico per aver partecipato all’ottava edizione del Grande Fratello 8, Raffaella Fico ha preferito uscire dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla figlia Pia. Nel frattempo, però, continua ad essere particolarmente attiva sui social, dove di recente è stata protagonista di alcune critiche. Critiche su Instagram per Raffaella Fico Apprezzata per … L'articolo Raffaella Fico pubblica una nuova foto, il web insorge “Sei irriconoscibile…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

frances32910515 : @carmelitadurso ciao stupenda sono Francesco dalla provincia di Reggio Emilia ho 32 anni e vorrei chiederti un favo… - KontroKulturaa : 'E' un porno...': Raffaella Fico a luci rosse, l'allenamento ai glutei scatena l'immaginazione (VIDEO) - -