Quel gran criminologo di Gramsci. Il leader politico di sinistra che non ti aspetti. Nei suoi quaderni rifletteva sui romanzi polizieschi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Perché siamo attirati dalle mascelle digrignanti di ignoti serial killer che aspettano nel buio l’ora giusta per i loro terribili misfatti, con integerrimi investigatori, dal trench stropicciato o con pipa e berretto, votati alla causa della giustizia e dell’ordine pubblico, che li inseguono cercando di entrare nei labirinti della loro mente perversa, e perché le trasposizioni letterarie di questi classici intrighi abbiano occupato migliaia di nostre insonni notti, ce lo spiega, udite udite, non uno dei tanti “criminologi” che infestano la morbosa tv dei giorni nostri, ma Antonio Gramsci, illustre filosofo e politico italiano, che ne fa oggetto di specifica riflessione in alcuni paragrafi dei suoi Quaderni. Sherlock Holmes e Padre Brown. Note sul romanzo poliziesco (Marietti 1820, pagg. 72, euro 8) è un gustoso libretto che prende stralci dagli scritti dal carcere dello storico ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

