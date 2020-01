Parma-Roma 0-2: giallorossi ai quarti di Coppa Italia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Grazie a una doppietta di Lorenzo Pellegrini, i giallorossi superano i ducali e volano ai quarti di Coppa Italia contro la Juventus (match in programma mercoledì 22 gennaio alle ore 20.45). Leggi la notizia su foxsports

