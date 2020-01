Parma-Roma 0-2: doppietta di Pellegrini, giallorossi ai quarti di Coppa Italia contro la Juve (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Roma batte il Parma 2-0 e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Al Tardini dopo un primo tempo senza occasioni da gol, i giallorossi s'impongono nella ripresa grazie alla doppietta di Lorenzo Pellegrini. Una bella conclusione e un calcio di rigore per il centrocampista che trascina la formazione di Fonseca al superamento del turno. Ora supersfida contro la Juventus. Leggi la notizia su fanpage

