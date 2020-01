Milano, la voglia di rivalsa dei residenti di via Gola: “Basta degrado e illegalità: serve cultura” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Sono tante le associazioni che da anni combattono in prima linea per riportare legalità e cultura in via Gola, una delle strade più difficili di Milano spesso teatro di fatti di cronaca e da anni una delle piazze di spaccio più grandi della città. Tra eventi culturali, progetti di formazione e assistenza, i residenti combattono l'illegalità e il degrado cercando di ricostruire il tessuto sociale del quartiere, non senza difficoltà. Leggi la notizia su fanpage

