Luciana Littizzetto, sua figlia è uno schianto: ecco Vanessa, splendida 25enne (Di giovedì 16 gennaio 2020) Luciana Littizzetto, solo qualche settimana fa, è stata vittima di un brutto incidente. La comica, fidata spalla di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, è caduta ed ha riportato diverse fratture. Per fortuna, le sue condizioni non sono state gravi ed oggi si sta riprendendo dal brutto spavento. Accanto a lei, la sua adorata figlia. (Continua dopo la foto) Luciana Littizzetto Chi è la figlia di Luciana Littizzetto Si chiama Vanessa, ha 24 anni ed è bellissima. E’ stata adottata dalla comica insieme a suo fratello Jordan quando era ancora una bambina. Madre e figlia hanno un legame molto speciale e la ragazza è solita condividere spesso sui social foto che la immortalano con la sua mamma, con a corredo dolci didascalie. Di lei non si conosce molto, sappiamo che è fidanzata e che qualche anno fa ha conseguito una laurea, un traguardo festeggiato via social anche dalla stessa Lucianina. ... Leggi la notizia su kontrokultura

