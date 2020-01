Le Sardine accusano Matteo Salvini di Cyberbullismo – VIDEO (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le Sardine accusano Matteo Salvini di Cyberbullismo: l’ex ministro ha condiviso un VIDEO di un giovane che sbaglia intervento in un comizio. “Cyberbullismo inaccettabile, da un ex ministro poi è una vergogna”, così Maurizio Tarantino, tra i promotori di un flash mob delle cosiddette Sardine a San Pietro in Casale, un paesone nella Bassa bolognese, … L'articolo Le Sardine accusano Matteo Salvini di Cyberbullismo – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Miglietti3 : @1000_best Hai ragione, ho seguito anch'io la discussione, ste sardine sono indisponenti, vomitano odio ed accusano… - titzbiltz : RT @ItaliaVivaBE: Le #Sardine accusano @matteorenzi di poco coraggio per le questioni diritti civili. Dimenticano unioni civili, legge con… - AmirKhamsei : RT @ItaliaVivaBE: Le #Sardine accusano @matteorenzi di poco coraggio per le questioni diritti civili. Dimenticano unioni civili, legge con… -