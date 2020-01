“Laureata e dislessica, a chi mi chiamava asino dico: io ho creduto in me e ce l’ho fatta” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Letizia: "Mi sono laureata nonostante la dislessia. Questo grande traguardo lo dedico a me, ma sopratutto a tutti gli studenti dislessici che pensano di non poter raggiungere i loro sogni, oltre che ai prof incompetenti che che mi davano dell’asino e della studentessa svogliata. Voi non avete creduto in me, io invece sì". Leggi la notizia su fanpage

