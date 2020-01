L’aquila intrappolata (Di giovedì 16 gennaio 2020) In Michigan un’aquila non riusciva più a volare in quanto aveva un problema ad un’ala e purtroppo era rimasta su un lago ghiacciato che pian piano stava per rompersi e la povera aquila poteva finire nelle acque gelide del lago. Si accorse della situazione un signore che viveva da quelle parti e cercò di intervenire immediatamente. Cercò di fare andare via l’aquila da dove si trovava e provava a farla spostare verso la riva dove lui si trovava. Dopo alcuni tentativi l’uomo si avvicinò all’aquila e la afferrò, portandola subito a casa sua in quanto era visibilmente congelata. Appena arrivati a casa dell’uomo, quest’ultimo si rese conto che l’aquila non riusciva a volare per un problema che aveva in un ala e quindi dopo averla fatta stare un po’ al ... Leggi la notizia su bigodino

