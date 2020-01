La serie animata Pokemon: Twilight Wings debutta su YouTube (Di giovedì 16 gennaio 2020) I fan dei Pokemon potrebbero essere felici di sapere che The Pokemon Company ha dato il via a una nuova serie animata. Chiamata Pokemon: Twilight Wings, questa serie è ambientata nella regione di Galar, la location principale degli ultimi giochi Pokemon, Sword e Shield. Mentre i personaggi principali dell'anime non sembrano essere presenti in questa serie, ci sono alcuni volti familiari per coloro che hanno già giocato ai giochi basati su Galar.The Pokemon Company spiega che Twilight Wings sarà composto da sette episodi in tutto, con un nuovo episodio che verrà pubblicato su YouTube ogni mese fino a quando la serie non si concluderà questa estate. Ogni episodio durerà solo circa cinque minuti, quindi con tutti gli episodi considerati, Twilight Wings dovrebbe avere una durata totale di circa 35 minuti.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

