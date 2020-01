La fidanzata di Licia Nunez contro Fernanda Lessa:”se una la chiamasse la sfasciona , la drogata , alcolizzata…” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Vi avevamo detto che da qualche ora sui social era esplosa una nuova polemica, forse un po’ troppo esagerata ma si sa, quando si è nella casa bisogna stare davvero molto attenti a ogni parola. Sotto accusa finisce Fernanda Lessa. L’ex modella è stata nominata da Licia Nunez e da Antonella Elia. Entrambe hanno sottolineato i suoi atteggiamenti aggressivi non approvando alcuni suoi comportamenti. Una volta finito il programma la Lessa, parlando con gli altrui inquilini della casa ha parlato delle nomination e quando doveva dire chi l’aveva nominata, riferendosi a Licia, non ricordando il suo nome ha detto “quella lesbica”, “la lesbica“. Non lo ha fatto solo una volta e la cosa ha fatto infuriare anche la fidanzata di Licia che da casa stava seguendo il reality e che ha voluto sui social, dire la sua. Qui i fatti Fernanda Lessa troppo ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

