Iden Versio di Star Wars Battlefront II potrebbe comparire all'interno della seconda stagione di The Mandalorian? (Di giovedì 16 gennaio 2020) In vista del debutto della seconda stagione della serie che va in onda su Disney +, ovvero The Mandalorian, sono iniziate le voci secondo cui un popolare personaggio di Star Wars: Battlefront II potrebbe comparire proprio nella serie TV.Pubblicando un'immagine su Twitter, un fan ha chiesto all'attrice Janina Gavankar se sarebbe apparsa in The Mandalorian nei panni di Iden Versio, il personaggio che Gavankar ha interpretato nel 2017 in Star Wars Battlefront II. Questo fan ha allegato uno screenshot che sembra contenere il cast per la seconda stagione dello show e presentava Gavankar nel ruolo di Versio. Gavankar ha poi citato la domanda su Twitter e ha detto al fan che avrebbero dovuto indirizzare questa domanda a Dave Filoni, che è uno dei principali seneggiatori di The Mandalorian.Ovviamente solo perché Gavankar ha girato la domanda ad uno degli sceneggiatori non vuol dire che sarà ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : All'interno della prossima stagione di #TheMandalorian sarà presente Iden Versio? - celestialsadie : MORE IDEN VERSIO MORE IDEN VERSIO MORE IDEN VERSIO MORE IDEN VERSIO MORE IDEN VERSIO - FrensRuggeri : Aggiungo che in Battlefront 2 la campagna era deludente come lunghezza ma onestamente memorabile come personaggi e… -