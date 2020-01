I nuovi acquisti ci fanno capire quale sarà la dimensione del Napoli (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tutti convengono che il Napoli sia ormai da rifondare. (Qualcuno, come me, ritiene che occorresse già rifondarlo nel primo anno di Ancelotti.) Comunque i giocatori che hanno caratterizzato il periodo d’oro del Napoli ormai hanno dato tutto quello che potevano. Qualcuno dà chiari segni di inesorabile invecchiamento. Alcuni appaiono svuotati di quella energia mentale che sostiene la tensione e che ti fa rendere al massimo. Molti appaiono logori. Tutti appaiono confusi per effetto delle ben note vicende relative all’ammutinamento. E delle conseguenti vertenze giudiziarie. Che oltre allo scontro con la società ha prodotto divisioni tra gruppi e gruppetti di calciatori. La società ha capito quale è la situazione. Ed appare ormai decisa ad aprire un nuovo ciclo. Così Mertens e Callejon andranno via quasi certamente. Fabian Ruiz e Koulibaly probabilmente. Forse anche Insigne. Ed altri ... Leggi la notizia su ilnapolista

