Harry via dalla Famiglia Reale | il primo impegno pubblico

Harry e Meghan prendono la drastica decisione e vanno via da Buckingham Palace, ma il principe prende il primo impegno pubblico Harry e Meghan hanno deciso: scappano da Buckingham Palace. La decisione è diventata ufficiale anche perché a confermarlo è stato direttamente il palazzo Reale inglese. La coppia ha deciso di trasferirsi a vivere in Nord America,

